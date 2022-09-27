В ЕС задумались над санкциями против европейских наблюдателей на референдумах
Иностранные наблюдатели из стран Евросоюза, инспектирующие ход референдума о присоединении к России, могут попасть под санкции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Он объяснил, что ЕС считает нарушением наблюдение на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. В этой связи Стано пригрозил последствиями для иностранных наблюдателей и отказался комментировать подготовку санкционных списков.
"Определять, подпадают ли конкретные лица (наблюдатели) под режим санкций, будут государства-члены. Они будут решать в индивидуальном порядке по каждому случаю. Но, несомненно, есть теоретическая возможность и для граждан [ЕС попасть в санкционные списки], если страны сочтут это незаконным", — сказал он.
Ранее наблюдатель из Италии Марко Пата допустил, что окажется под санкциями из-за референдума. Он пояснил, что против иностранных наблюдателей, работающих на референдуме в Запорожской области, могут ввести санкции, несмотря на то что это не предусмотрено итальянским законодательством. Похожая ситуация произошла и с представителем Германии, на которого оказывали давление на родине, а наблюдателю из Нидерландов дома пригрозили судом из-за позиции по Донбассу.
ТАСС / Егор Алеев