В ЕС задумались над санкциями против европейских наблюдателей на референдумах

Иностранные наблюдатели из стран Евросоюза, инспектирующие ход референдума о присоединении к России, могут попасть под санкции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он объяснил, что ЕС считает нарушением наблюдение на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. В этой связи Стано пригрозил последствиями для иностранных наблюдателей и отказался комментировать подготовку санкционных списков.