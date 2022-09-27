В Польше связали аварии на "Северных потоках" с эскалацией ситуации на Украине
Премьер-министр Польши Моравецкий считает саботажем аварии на "Северных потоках"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе символической церемонии запуска газопровода Baltic Pipe прокомментировал неполадки в работе газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", назвав это саботажем.
"Мы ещё не знаем подробностей того, что случилось, но ясно видим, что это акт саботажа", — заявил Моравецкий.
По мнению политика, данная история может быть связана с "очередной эскалацией ситуации, имеющей место на Украине".
Ранее Лайф сообщал о падении давления в газопроводе "Северный поток – 2". ЧП произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Позднее аналогичная ситуация была зафиксирована в газопроводе "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия. Шведские сейсмологи, в свою очередь, зарегистрировали "два явных взрыва" на маршрутах залегания трубопроводов.
Getty Images / Danish Defence