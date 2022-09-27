В Польше связали аварии на "Северных потоках" с эскалацией ситуации на Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе символической церемонии запуска газопровода Baltic Pipe прокомментировал неполадки в работе газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", назвав это саботажем.

"Мы ещё не знаем подробностей того, что случилось, но ясно видим, что это акт саботажа", — заявил Моравецкий.