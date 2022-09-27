Самый народный способ борьбы с изжогой оказался бесполезным

Невролог Николай Вотчицев заявил, что пищевая сода не такой уж и полезный в медицине продукт, а порой и небезопасный. Однако в некоторых случаях она в лечении применяется, например при хронической болезни почек на третьей – пятой стадии.

"Дело в том, что при почечной недостаточности из-за уменьшения количества фермента карбоангидраза происходит в прямом смысле закисление организма, формируется хронический метаболический ацидоз. Чтобы компенсировать этот патобиохимический процесс, достаточно 1/3–2/3 чайной ложки без бугра погасить кипятком, разбавить до комфортной температуры, залить в термокружку и пить в течение дня", — рассказал врач "Газете.ru".

Кроме того, продукт назначается внутривенно в начале лечения острой стадии лейкоза. Но многие привыкли считать соду хорошим средством от изжоги, тогда как на самом деле такой способ лечения неэффективен и даже вреден.

"Во-первых, сода всасывается, оказывая влияние на электролитный обмен, а за счёт образования углекислого газа через некоторое время вызывает ещё более активную секрецию желудочного сока, в том числе соляной кислоты. Во-вторых, как её дозировать? В-третьих, подавляющее большинство пациентов забывают её гасить", — отмечает Вотчицев.

Добавление небольшого количества соды в ванну вреда не принесёт, но если с дозировкой переборщить, то агрессивная щелочная среда может повредить слизистую оболочку и нормальную микрофлору кожи. При этом никто не может ответить, с какой целью продукт нужно добавлять в ванну и в каком количестве, заметил невролог.