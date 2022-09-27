Обстреляно село в Белгородской области, повреждены школа, пять домов и два авто

В результате обстрела приграничного села Зиборовка в Белгородской области повреждены школа, пять домов и два авто. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Есть повреждения различной степени в пяти частных домовладениях и двух автомобилях, а также в кровле школы. Школа находится на дистанционной форме обучения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подомовой обход продолжается оперативными службами вместе с главой поселения Галиной Руденко", — написал он в телеграм-канале и показал фото разрушений.