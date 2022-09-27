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27 сентября, 15:08

Обстреляно село в Белгородской области, повреждены школа, пять домов и два авто

Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Зиборовка

<p>Последствия обстрела села Зиборовка в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/vvgladkov/814" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Настоящий Гладков"</a></p>

Последствия обстрела села Зиборовка в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела приграничного села Зиборовка в Белгородской области повреждены школа, пять домов и два авто. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Есть повреждения различной степени в пяти частных домовладениях и двух автомобилях, а также в кровле школы. Школа находится на дистанционной форме обучения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подомовой обход продолжается оперативными службами вместе с главой поселения Галиной Руденко", — написал он в телеграм-канале и показал фото разрушений.

Последствия обстрела села Зиборовка в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела села Зиборовка в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела села Зиборовка в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела села Зиборовка в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

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А 25 сентября Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате погибло два человека, одним из них оказался бывший нардеп Украины Алексей Журавко. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева, журналисты серьёзно не пострадали. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов.

Александра Вишнякова

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