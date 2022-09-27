Почему Минобороны не раскрывает полный список приоритетных военных специальностей при мобилизации

"Дело не в том, что надо опубликовать весь перечень, кого призывают. Это, вообще-то, абсолютно закрытая информация", — сказал он в Госдуме после пленарного заседания в ответ на вопрос, который поднял депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.