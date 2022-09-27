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Опубликовано 27 сентября 2022, 15:13
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Почему Минобороны не раскрывает полный список приоритетных военных специальностей при мобилизации

Депутат Картаполов объяснил, почему нельзя раскрыть точный перечень требуемых ВУС

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал закрытой информацией точный перечень военно-учётных специальностей (ВУС) и категорий граждан, на которых распространяется частичная мобилизация.

"Дело не в том, что надо опубликовать весь перечень, кого призывают. Это, вообще-то, абсолютно закрытая информация", — сказал он в Госдуме после пленарного заседания в ответ на вопрос, который поднял депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Картаполов назвал государственной тайной точный список требуемых при частичной мобилизации военных специальностей. По его словам, эти наименования, их количество, а также названия возрастных категорий могут раскрыть замысел мобилизации.

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Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Николь Вербер
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