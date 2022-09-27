Экзитпол: 97% избирателей в ДНР и ЛНР проголосовали за вхождение в состав России

Институт социального маркетинга провёл опрос жителей ДНР и ЛНР, проголосовавших на референдуме о вхождении в состав РФ, согласно которому 97% выступили "за". Об этом рассказал директор института по политическому анализу Виктор Потуремский в ходе круглого стола на тему "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", прошедшего в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Мы опросили 1817 респондентов в ДНР, 765 — в ЛНР. Получили одинаковое распределение, то есть доля ответивших "да" на вопросах референдума — 97%", — заявил социолог.