ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 15:16
3275

Экзитпол: 97% избирателей в ДНР и ЛНР проголосовали за вхождение в состав России

Институт социального маркетинга провёл опрос жителей ДНР и ЛНР, проголосовавших на референдуме о вхождении в состав РФ, согласно которому 97% выступили "за". Об этом рассказал директор института по политическому анализу Виктор Потуремский в ходе круглого стола на тему "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", прошедшего в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Мы опросили 1817 респондентов в ДНР, 765в ЛНР. Получили одинаковое распределение, то есть доля ответивших "да" на вопросах референдума 97%", — заявил социолог.

По словам Потуремского, респонденты крайне редко отказывались говорить о своём выборе, а сами участники обладали "высокой эмоциональной вовлечённостью", так как долго ждали возможности отдать свой голос за вхождение в состав России.

Появилось залипательное видео подсчёта голосов на референдуме в Луганске
Появилось залипательное видео подсчёта голосов на референдуме в Луганске

Референдумы о вхождении в состав РФ продлились в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины с 23 по 27 сентября. Так, в ЛНР после обработки 13% бюллетеней 97,82% избирателей высказались "за" вхождение в состав России.

BannerImage

ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar