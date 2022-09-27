Озвучены первые результаты голосования на референдумах в Донбассе и на освобождённых территориях
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения регионов в состав РФ. Согласно первым данным, большая часть жителей высказалась за присоединение к России.
Как сообщает SHOT, в ЛНР после обработки 13% бюллетеней 97,82% избирателей сказали "да" вхождению региона в состав РФ, в ДНР — 97,91% (обработано 14% голосов). В Херсонской области за присоединение высказалось 96,97% (обработано 14% протоколов), а в Запорожской области после обработки 18% голосов аналогичное мнение высказало 98,19% избирателей.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и завершились 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это было для безопасности жителей.
ТАСС / Сорокин Донат