Долгий заряд и легендарная "змейка": Какой телефон взять с собой, если пришла повестка

Какой телефон выбрать подпавшим под мобилизацию гражданам, чтобы взять с собой на службу? Смартфоны брать запрещено, поэтому в дело вновь вступают кнопочные телефоны. Однако и среди них есть множество моделей, которые отличаются по характеристикам и цене. Как пишет "Газета.ru", можно обратить внимание, например, на DIGMA Linx A106.

Первый представитель из семейства кнопочных — один из самых бюджетных вариантов: стоит около 500 рублей, при этом поддерживает две сим-карты и имеет аккумулятор ёмкостью 600 мАч. Кроме того, в устройстве есть фонарик, MP3-плеер и легендарная игра "Змейка".

Кстати, если главным критерием выбора телефона является выдержка заряда батареи, то следует обратить внимание на Philips Xenium, например модель E117. В гаджете стоит аккумулятор ёмкостью 1000 мАч и встроенный FM-тюнер, для прослушивания которого не нужны наушники. При этом эксперты говорят, что у устройства хорошая сборка и вибромоторчик. Заплатить за него придётся порядка 1400 рублей.

Владельцам нескольких сим-карт можно рассмотреть BQ-2436 Fortune Power, который может поддерживать сразу четыре симки. Также из особых преимуществ у него аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Стоит такой гаджет чуть больше полутора тысяч рублей. Кстати, в аналогичной ценовой позиции можно обратить внимание на легендарные телефоны Nokia, в частности модель 105 (2019), которая представлена в двух модификациях — SS и DS, с одинарным и двойным разъёмом для сим-карт. Однако мощным аккумулятором гаджет похвастаться уже не может: его ёмкость лишь 800 мАч.

Если цена не вопрос, то можно взять гаджет, который позиционируется как телефон с высокой степенью защиты от внешних факторов и визуальных повреждений, — Texet TM-D314. Заплатить за такой придётся порядка 1900 рублей. За эту сумму владелец получит 2,8-дюймовый экран, аккумулятор ёмкостью 2500 мАч, зарядку по microUSB, а также заглушку для защиты от попадания влаги и пыли в разъёмы.