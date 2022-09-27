Победа правых сил на парламентских выборах в Италии говорит о том, что жители Европы всё больше желают сравняться в правах с различными меньшинствами, а также выбирают традиционные ценности, как в России. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Эльдар Есиев.

"Важно отметить, что это первый раз после Второй мировой войны, когда итальянский парламент возглавит ультраправая политическая сила. Но если тогда правые отстаивали позиции дискриминации по расовому и национальному признаку, то сейчас они, наоборот, хотят получить хотя бы равные права с меньшинствами, чьё влияние на современную политику и общественную жизнь стало чрезмерным и грозит уничтожением не только морально-нравственных принципов, но и ударом по генофонду человечества, следствием чего в перспективе станет его уничтожение", — заметил Есиев.

По словам эксперта, в вопросе традиционных ценностей Россия всегда занимала чёткую позицию и выступала против их изменений. Именно это делает популярной нашу страну среди европейцев, а ещё сильнее в этом их убеждают различные кризисные явления, наблюдаемые в Старом Свете. Понимая это, члены Европарламента стараются преподносить избирателям Россию в качестве врага.

"Однако такая возможность быстро рассеивается, так как даже самому отдалённому от политики гражданину становится понятно: цены на электричество растут не из-за российских традиционных ценностей, а из-за неспособности своих лидеров, увлечённых исключительно вопросами выбора новых терминов вместо традиционных "мамы" и "папы", заниматься настоящей политикой и дипломатией", — заявил Есиев.