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27 сентября, 13:17

Участник "Кто хочет стать миллионером?" выиграл €10 тысяч благодаря простейшему вопросу о Dota 2

Участник финского "Кто хочет стать миллионером?" выиграл €10 тысяч благодаря вопросу о Dota 2

<p>Скриншот из шоу © Who Wants To Be A Millionaire?</p>

Скриншот из шоу © Who Wants To Be A Millionaire?

Участник финской версии телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" выиграл десять тысяч евро благодаря увлечению компьютерными играми. Однако геймеры сочли вопрос о Dota 2 слишком лёгким, о чём они написали на портале Reddit.

Для победы в викторине нужно было ответить, как называются стороны в Dota 2, разделённые рекой. Из вариантов ответа были представлены: Genji и Hanzo, Moira и Junkrat, Radiant и Dire, Ana и Sigma. Стоимость вопроса составила десять тысяч евро. Зрители-геймеры крайне удивились, что три варианта ответа из четырёх были связаны вообще с другой игрой — Overwatch. Участник шоу как раз был любителем последней и ничего не знал о Dota 2, поэтому смог методом исключения выбрать правильный вариант — C.

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