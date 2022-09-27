Участник "Кто хочет стать миллионером?" выиграл €10 тысяч благодаря простейшему вопросу о Dota 2

Участник финской версии телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" выиграл десять тысяч евро благодаря увлечению компьютерными играми. Однако геймеры сочли вопрос о Dota 2 слишком лёгким, о чём они написали на портале Reddit .

Для победы в викторине нужно было ответить, как называются стороны в Dota 2, разделённые рекой. Из вариантов ответа были представлены: Genji и Hanzo, Moira и Junkrat, Radiant и Dire, Ana и Sigma. Стоимость вопроса составила десять тысяч евро. Зрители-геймеры крайне удивились, что три варианта ответа из четырёх были связаны вообще с другой игрой — Overwatch. Участник шоу как раз был любителем последней и ничего не знал о Dota 2, поэтому смог методом исключения выбрать правильный вариант — C.