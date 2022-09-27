Генеральный директор московского "Динамо" покинул хоккейный клуб
Генеральный директор московского "Динамо" Николай Кошкин по семейным обстоятельствам покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба столичного хоккейного клуба.
Исполняющим обязанности генерального директора бело-голубых будет заместитель Кошкина Владимир Газизов. Под его руководством клуб продолжит реализовывать принятую стратегию развития и бороться за победу в КХЛ.
С 2017 по 2021 год Кошкин занимал пост начальника управления маркетинга в ФХР. После этого он стал директором по маркетингу и коммерции в московском футбольном клубе "Локомотив". На работу в хоккейное "Динамо" Николай Александрович перешёл в мае 2022-го.
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ московское "Динамо" на данный момент занимает третье место. В десяти матчах команда Алексея Кудашова набрала 14 очков.
ХК "Динамо"