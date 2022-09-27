Генеральный директор московского "Динамо" покинул хоккейный клуб

Исполняющим обязанности генерального директора бело-голубых будет заместитель Кошкина Владимир Газизов. Под его руководством клуб продолжит реализовывать принятую стратегию развития и бороться за победу в КХЛ.

С 2017 по 2021 год Кошкин занимал пост начальника управления маркетинга в ФХР. После этого он стал директором по маркетингу и коммерции в московском футбольном клубе "Локомотив". На работу в хоккейное "Динамо" Николай Александрович перешёл в мае 2022-го.