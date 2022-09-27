"Удар пришёлся в позвоночник": Стрелявший в ижевской школе в прошлом нападал на людей с ножом

Артём Казанцев, убивший семнадцать человек в школе в Ижевске, уже неоднократно нападал на людей. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал Константин Матросов, который чудом выжил после нападения убийцы.

Константин Матросов рассказал, как на него напал Артём Казанцев. Видео © t.me / Zvezdanews

"Я возвращался домой после прогулки, на тот момент мне было 12 лет, был декабрь. Время было — уже сумерки, проходил я как раз недалеко от дома, где он проживал. Увидел его, но невозможно даже было предположить, что последует далее. Почувствовал удар [ножом] в спину. Я встал, побежал домой, вызвали скорую, меня отвезли в реанимацию. Удар пришёлся непосредственно в позвоночник, но мне повезло", — признался мужчина.

После трагедии Константин узнал более шокирующие новости: прежде чем он получил удар в спину, стрелявший в ижевской школе напал с ножом на пожилую женщину. Её Казанцев ударил в область ключицы. К счастью, пенсионерка осталась жива.