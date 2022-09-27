"Удар пришёлся в позвоночник": Стрелявший в ижевской школе в прошлом нападал на людей с ножом
Стрелявший в ижевской школе в прошлом нападал на людей с ножом
Артём Казанцев, убивший семнадцать человек в школе в Ижевске, уже неоднократно нападал на людей. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал Константин Матросов, который чудом выжил после нападения убийцы.
Константин Матросов рассказал, как на него напал Артём Казанцев. Видео © t.me / Zvezdanews
"Я возвращался домой после прогулки, на тот момент мне было 12 лет, был декабрь. Время было — уже сумерки, проходил я как раз недалеко от дома, где он проживал. Увидел его, но невозможно даже было предположить, что последует далее. Почувствовал удар [ножом] в спину. Я встал, побежал домой, вызвали скорую, меня отвезли в реанимацию. Удар пришёлся непосредственно в позвоночник, но мне повезло", — признался мужчина.
После трагедии Константин узнал более шокирующие новости: прежде чем он получил удар в спину, стрелявший в ижевской школе напал с ножом на пожилую женщину. Её Казанцев ударил в область ключицы. К счастью, пенсионерка осталась жива.
Также Матросов рассказал, что его племянники — учащиеся той самой школы № 88. Одна из них — первоклассница. Детей спасла учительница, закрыв дверь в кабинет. Второй школьник остался в день трагедии дома, а позже узнал, что его классной руководительницы и одноклассницы больше нет в живых.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска произошла стрельба с погибшими и пострадавшими учениками, педагогами и сотрудниками. По последним данным, погибло семнадцать человек, в том числе одиннадцать детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев (1988 года рождения), местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
ТАСС / Dmitry Serebryakov