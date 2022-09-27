Правительство Швеции проведёт экстренное заседание по аварии на "Северном потоке – 2"
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что правительство страны проведёт экстренное заседание по ситуации с утечкой газа на "Северном потоке – 2", об этом пишет Aftonbladet. По словам политика, такое решение было принято сразу после новостей о произошедшем.
"Как только нам стало об этом известно, мы созвали экстренное совещание на уровне правительства с участием ключевых ведомств", — заявила она.
Ранее стало известно о резком падении давления на газопроводе "Северный поток – 2". Как выяснилось позже, повреждены также оказались нитки трубопровода "Северный поток". В свою очередь в компании-операторе газопровода Nord Stream AG заявили, что разрушения беспрецедентны.
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