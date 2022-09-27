Правительство Швеции проведёт экстренное заседание по аварии на "Северном потоке – 2"

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что правительство страны проведёт экстренное заседание по ситуации с утечкой газа на "Северном потоке – 2", об этом пишет Aftonbladet. По словам политика, такое решение было принято сразу после новостей о произошедшем.

"Как только нам стало об этом известно, мы созвали экстренное совещание на уровне правительства с участием ключевых ведомств", — заявила она.