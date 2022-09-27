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27 сентября, 12:38

В ЦИК ЛНР опровергли информацию о якобы начавшемся подсчёте голосов

Елена Кравченко, глава Центральной избирательной комиссии ЛНР, опровергла недавние сообщения о минировании ведомства, а также якобы начавшемся подсчёте голосов. Об этом пишет телеграм-канал Избиркома.

"Во-первых, ЦИК ЛНР работает в нормальном режиме, все члены ЦИК ЛНР, сотрудники аппарата ЦИК ЛНР — на своих рабочих местах, информация о минировании ложь. Во-вторых, на данный момент ещё идёт процесс голосования на референдуме", — заявила она и добавила, что референдум закончится лишь в 16:00.

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ТАСС / Егор Алеев

Матвей Шандрыголов

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