В ЦИК ЛНР опровергли информацию о якобы начавшемся подсчёте голосов

Елена Кравченко, глава Центральной избирательной комиссии ЛНР, опровергла недавние сообщения о минировании ведомства, а также якобы начавшемся подсчёте голосов. Об этом пишет телеграм-канал Избиркома.

"Во-первых, ЦИК ЛНР работает в нормальном режиме, все члены ЦИК ЛНР, сотрудники аппарата ЦИК ЛНР — на своих рабочих местах, информация о минировании — ложь. Во-вторых, на данный момент ещё идёт процесс голосования на референдуме", — заявила она и добавила, что референдум закончится лишь в 16:00.