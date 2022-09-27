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Опубликовано 27 сентября 2022, 12:16
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому гражданам, подпадающим под частичную мобилизацию, и контрактникам будут предоставлены кредитные каникулы по потребительским и ипотечным займам. Также закон распространяется на лиц, находящихся у них на иждивении.

Законопроект закрепляет порядок предоставления заёмщикам льготного периода, подразумевающего приостановку исполнения обязательств. Однако этот период не должен превышать срок военной службы. Либо, согласно документу, клиент банка может рассчитывать на уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

Это же касается и заёмщиков, которые находятся на иждивении у мобилизованных граждан и контрактников: членов семьи, в том числе признанных инвалидами I или II группы, и лиц, находящихся под попечительством военнослужащих.

Кого закон обязывает выплачивать ипотеку за мобилизованных
Кого закон обязывает выплачивать ипотеку за мобилизованных

Кроме того, в Госдуме одобрили поправку о профессиональном стаже мобилизованных граждан. Документ предполагает, что он будет засчитываться и после приостановки с ними трудового договора.

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ТАСС / Александр Щербак

Ирина Фальке
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