КС прекратил полномочия судьи Арановского, предложившего не считать Россию правопреемницей СССР

Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского. Решение принято по его личному заявлению об отставке в связи с достижением предельного возраста пребывания в данной должности, информирует пресс-служба суда . Напомним, что Конституционный суд состоит всего из одиннадцати судей, включая председателя КС и его заместителя.

Арановский, выпускник Дальневосточного государственного университета и аспирантуры Ленинградского государственного университета, был назначен судьей Конституционного суда по представлению Дмитрия Медведева в марте 2010 года. За время работы в КС он не раз публиковал резонансные "особые мнения" к решениям суда, а в феврале 2020 года его имя узнала вся страна. Арановский предложил не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР. Его точка зрения была опубликована на официальном сайте КС в дополнение к постановлению по делу о жилищных правах жертв политических репрессий.