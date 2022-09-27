Щербакова пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в личном турнире Анна Щербакова пропустит Гран-при России. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Российская серия Гран-при стартует этапом в Москве 21–23 октября. Она будет включать в себя шесть турниров, которые помимо Москвы примут Сочи, Казань, Самара и Пермь.

В женском одиночном катании на этапах Гран-при России выступят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Дарья Усачёва, Софья Акатьева, Софья Самоделкина и Софья Муравьёва.