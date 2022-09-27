Щербакова пропустит Гран-при России по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в личном турнире Анна Щербакова пропустит Гран-при России. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Российская серия Гран-при стартует этапом в Москве 21–23 октября. Она будет включать в себя шесть турниров, которые помимо Москвы примут Сочи, Казань, Самара и Пермь.
В женском одиночном катании на этапах Гран-при России выступят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Дарья Усачёва, Софья Акатьева, Софья Самоделкина и Софья Муравьёва.
Напомним, в августе Анне Щербаковой сделали операцию на колене в Германии. По словам самой спортсменки, травма её мучила достаточно долго, однако из-за плотного соревновательного графика ранее она не могла заняться её лечением. На прошлой неделе 18-летняя спортсменка пропустила контрольные прокаты сборной России.
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