Украинские солдаты начнут проходить французский курс обучения в Польше до конца года

До конца года Франция планирует начать пятинедельный курс подготовки украинских солдат в Польше. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на французское оборонное ведомство.

"По нашей информации, Министерство обороны решило поддержать миссию по подготовке украинских солдат, согласованную этим летом Евросоюзом, и выработала основные принципы своего участия в ней. Французские военные будут базироваться в Польше, где проведут пятинедельные учения в специализированных военных лагерях. Генштаб выразил желание ускорить этот процесс и приступить к работе до конца 2022 года", — пишет газета.

В материале указано, что ранее участие французских военных в обучении ВСУ ограничивалось только инструктажем артиллеристов по использованию пушек Caesar. По данным Елисейского дворца, представители армии Франции обучили 150 украинских артиллеристов.