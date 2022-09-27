Украинские солдаты начнут проходить французский курс обучения в Польше до конца года
Le Monde: Франция начнёт подготовку украинских солдат в Польше до конца года
До конца года Франция планирует начать пятинедельный курс подготовки украинских солдат в Польше. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на французское оборонное ведомство.
"По нашей информации, Министерство обороны решило поддержать миссию по подготовке украинских солдат, согласованную этим летом Евросоюзом, и выработала основные принципы своего участия в ней. Французские военные будут базироваться в Польше, где проведут пятинедельные учения в специализированных военных лагерях. Генштаб выразил желание ускорить этот процесс и приступить к работе до конца 2022 года", — пишет газета.
В материале указано, что ранее участие французских военных в обучении ВСУ ограничивалось только инструктажем артиллеристов по использованию пушек Caesar. По данным Елисейского дворца, представители армии Франции обучили 150 украинских артиллеристов.
Это уже не первое заявление о том, что Франция готовит украинских солдат. Как пишет газета Politico, Париж, в отличие от Великобритании, отказался от массовой подготовки украинских военных, однако он может вести их скрытное "специализированное обучение".
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