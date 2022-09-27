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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 13:04

В Сербии заявили, что российская СВО дала старт новой эпохе международного права

Сербский эксперт Стойичевич считает, что РФ дала старт новой эпохе международного права

Сербский публицист, журналист и правозащитник Слободан Стойичевич заявил, что Россия, начав спецоперацию на Украине, дала старт новой эпохе международного права. Такое мнение он высказал в ходе круглого стола на тему "Право народов на самоопределение: мировые прецеденты и их признание и непризнание Западом". По словам эксперта, Запад считает, что декларируемые им права и свободы доступны только избранным нациям.

"[Запад] считает, что наши братья из республик бывшей Украины не имеют права организовать референдум, что у них народ не может решать за себя",заявил он.

Журналист подчеркнул, что западные страны сами разрушили международное право, уничтожая последние 30 лет принятые в Ялте соглашения. При этом 85% мировых государств, несогласных с этим, сплотились после начала СВО на Украине.

Стойичевич посетовал, что в Сербии чувствуется западное влияние, которое он не стесняется называть оккупацией. Так, недавно в Белграде прошёл гей-парад, который состоялся несмотря на запрет властей, а дипмиссии стран Запада поддержали данную акцию.

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Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов призвал Запад смириться с новым миропорядком. По словам политика, его не получится построить без учёта национальных интересов России.

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Unsplash

Матвей Шандрыголов
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