Сербский публицист, журналист и правозащитник Слободан Стойичевич заявил, что Россия, начав спецоперацию на Украине, дала старт новой эпохе международного права. Такое мнение он высказал в ходе круглого стола на тему "Право народов на самоопределение: мировые прецеденты и их признание и непризнание Западом". По словам эксперта, Запад считает, что декларируемые им права и свободы доступны только избранным нациям.

"[Запад] считает, что наши братья из республик бывшей Украины не имеют права организовать референдум, что у них народ не может решать за себя", — заявил он.

Журналист подчеркнул, что западные страны сами разрушили международное право, уничтожая последние 30 лет принятые в Ялте соглашения. При этом 85% мировых государств, несогласных с этим, сплотились после начала СВО на Украине.

Стойичевич посетовал, что в Сербии чувствуется западное влияние, которое он не стесняется называть оккупацией. Так, недавно в Белграде прошёл гей-парад, который состоялся несмотря на запрет властей, а дипмиссии стран Запада поддержали данную акцию.