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27 сентября, 12:47

Явку на референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях назвали "ошеломительной"

В Общественной палате рассказали о явке на голосование на референдумах в Донбассе

На голосовании по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей наблюдается большая явка, а само голосование проходит в соответствии со всеми международными стандартами. Об этом RT рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

"Явка ошеломительная. Очевидно, что такому высокому уровню способствовали условия, при которых важна безопасность", — заявил Данюк.

На референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовало более 1,1 млн человек

На референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовало более 1,1 млн человек

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. При этом референдумы уже признаны состоявшимися, так как явка во всех регионах превысила 50%.

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ТАСС / Егор Алеев

Артур Белкин

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