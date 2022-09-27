Явку на референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях назвали "ошеломительной"

На голосовании по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей наблюдается большая явка, а само голосование проходит в соответствии со всеми международными стандартами. Об этом RT рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. При этом референдумы уже признаны состоявшимися, так как явка во всех регионах превысила 50%.