Обыск в доме ижевского убийцы вскрыл его страсть к идеям "Колумбайна"

Убийца, стрелявший накануне в учеников ижевской школы № 88, был приверженцем идеологии "Колумбайна"*, рассказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Преступник также очень увлекался агрессивными компьютерными играми.

"Первоначальное изучение его электронных носителей говорит о том, что он приверженец идеологии "Колумбайна". Также долгое время проводил в компьютере, в компьютерных играх агрессивных", — сказала Петренко.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 282 УК РФ, добавили в Следкоме.

"...По результатам осмотра места происшествия, в частности, тела напавшего, также жилища, где проживал напавший, покончивший с собой, возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> это возбуждение ненависти либо вражды по признаку расы, идеологии, ненависти к определённой группе по признакам веры, национальности и прочее", — уточнила официальный представитель СК.