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27 сентября, 12:40

Обыск в доме ижевского убийцы вскрыл его страсть к идеям "Колумбайна"

СКР: Ижевский убийца был приверженцем идеологии "Колумбайна"

Убийца, стрелявший накануне в учеников ижевской школы № 88, был приверженцем идеологии "Колумбайна"*, рассказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Преступник также очень увлекался агрессивными компьютерными играми.

"Первоначальное изучение его электронных носителей говорит о том, что он приверженец идеологии "Колумбайна". Также долгое время проводил в компьютере, в компьютерных играх агрессивных", — сказала Петренко.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 282 УК РФ, добавили в Следкоме.

"...По результатам осмотра места происшествия, в частности, тела напавшего, также жилища, где проживал напавший, покончивший с собой, возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> это возбуждение ненависти либо вражды по признаку расы, идеологии, ненависти к определённой группе по признакам веры, национальности и прочее", — уточнила официальный представитель СК.

В Госдуме предложили вернуть смертную казнь после школьной стрельбы в Ижевске

В Госдуме предложили вернуть смертную казнь после школьной стрельбы в Ижевске

Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска произошла стрельба с погибшими и пострадавшими учениками, педагогами и сотрудниками школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев (1988 года рождения), местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".


* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

ТАСС / Аделя Зиатдинова

Ирина Фальке

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