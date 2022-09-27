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27 сентября, 12:35

Депутат Бутина назвала мобилизованных россиян героями

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина в разговоре с "ФедералПресс" рассказала о своём отношении ко всем россиянам, которые получили повестки или пришли добровольцами в рамках частичной мобилизации.

"Те мужчины, которые сегодня призваны и направились на фронт, те, кто добровольцы, — я считаю, что они герои. Как человек, как женщина и как депутат Государственной думы", — заявила Бутина.

Она также напомнила, что Россия — страна с традиционными семейными ценностями, где женщина следит за семьёй и воспитывает детей, а мужчина является добытчиком, защитником своей семьи и страны.

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Ранее Лайф рассказывал историю руководителя регионального исполкома Народного фронта в Калужской области Дмитрия Афанасьева, который не стал дожидаться повестки и добровольно отправился в военкомат после объявления частичной мобилизации.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Артур Белкин

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