Раскрыт состав армейского сухпайка
Портал "Объясняем.рф" раскрыл, какие блюда входят в состав армейского сухпайка
Портал "Объясняем.рф" рассказал, чем будут питаться мобилизованные граждане. Волноваться точно не стоит, ведь армейский сухой паёк включает три полноценных приёма пищи.
Так, в представленном наборе есть три консервированных вторых блюда, причём обязательно с мясом (рисовая каша с говядиной и др.). Они герметично упакованы в жестяную тару, которую можно поставить на огонь и разогреть. Кстати, специально для этого есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.
Кроме того, в паёк входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печёночный паштет и паштет "Нежный", плавленый сыр и икра из овощей. Из сладостей мобилизованные могут полакомиться повидлом, шоколадом и сахаром, который можно добавить в чай, кофе со сливками или сухой фруктовый концентрат.
Помимо этого военнослужащим положены витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Всего есть семь видов пайка, отличия лишь в выборе вторых блюд.
Кстати, ранее портал "Объясняем.рф" уточнил, что могут взять с собой в воинскую часть призванные по частичной мобилизации граждане. Так, помимо прочих необходимых вещей военнослужащим разрешено брать квадрокоптер, собственный прибор ночного видения, прицел или бинокль. Однако исключениями являются приборы, которые оснащены средствами определения местоположения и передачи данных.
ТАСС / Юрий Смитюк