Раскрыт состав армейского сухпайка

Портал "Объясняем.рф" рассказал, чем будут питаться мобилизованные граждане. Волноваться точно не стоит, ведь армейский сухой паёк включает три полноценных приёма пищи.

Так, в представленном наборе есть три консервированных вторых блюда, причём обязательно с мясом (рисовая каша с говядиной и др.). Они герметично упакованы в жестяную тару, которую можно поставить на огонь и разогреть. Кстати, специально для этого есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.

Кроме того, в паёк входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печёночный паштет и паштет "Нежный", плавленый сыр и икра из овощей. Из сладостей мобилизованные могут полакомиться повидлом, шоколадом и сахаром, который можно добавить в чай, кофе со сливками или сухой фруктовый концентрат.

Помимо этого военнослужащим положены витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Всего есть семь видов пайка, отличия лишь в выборе вторых блюд.