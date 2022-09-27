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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 14:53
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Появилось залипательное видео подсчёта голосов на референдуме в Луганске

Появилось историческое видео подсчёта голосов на референдуме в Луганске

В Луганске начался подсчёт голосов в присутствии международных наблюдателей, так как сегодня был заключительный день референдума о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц публикует видео, назвав его историческим.

В Луганске идёт подсчёт голосов. Видео © t.me / Kotsnews

"За. За. За. За", озвучивает член избирательной комиссии выбор жителей ЛНР и показывает наблюдателям бюллетени с галочкой в соответствующей графе.

На кадрах при подсчёте голосов не попалось ни одного документа с отметкой "против". Присутствующие иностранцы улыбаются в ответ на такое единодушие жителей республики и снимают происходящее на телефоны.

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Как сообщается, в ЛНР после обработки 13% бюллетеней 97,82% избирателей сказали "да" вхождению региона в состав РФ, в ДНР — 97,91% (обработано 14% голосов). В Херсонской области за присоединение высказалось 96,97% (обработано 14% протоколов), а в Запорожской области после обработки 18% голосов аналогичное мнение высказало 98,19% избирателей. Референдумы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

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t.me / Kotsnews

Татьяна Миссуми
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