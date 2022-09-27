В Луганске начался подсчёт голосов в присутствии международных наблюдателей, так как сегодня был заключительный день референдума о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц публикует видео, назвав его историческим.

В Луганске идёт подсчёт голосов. Видео © t.me / Kotsnews

"За. За. За. За", — озвучивает член избирательной комиссии выбор жителей ЛНР и показывает наблюдателям бюллетени с галочкой в соответствующей графе.

На кадрах при подсчёте голосов не попалось ни одного документа с отметкой "против". Присутствующие иностранцы улыбаются в ответ на такое единодушие жителей республики и снимают происходящее на телефоны.