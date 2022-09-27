В Хакасии женщины тоже мобилизуются, но для работы в тылу, чтобы помочь сыновьям, братьям и мужьям одержать победу. Участница регионального "Боевого братства" Надежда Узунова рассказала, почему по-другому она не может, и показала свою совсем не женскую работу на складе по сбору грузов для отправки в зону СВО.

Женщины Хакасии мобилизуются для работы в тылу. Видео © t.me / Рокот Z

"Тыл всегда ковал победу. Тыл всегда работал для фронта. И женщины сегодня могут мобилизоваться, как я. Я взяла себя в руки, и посмотрите, сколько здесь женщин, которые по-матерински отправляют каждого туда, где они сегодня нужны", — поделилась она на видео, опубликованном телеграм-каналом "Рокот Z".

Активистка призналась, что страшно и тревожно всем, но когда она увидела в Донбассе искалеченных, раненых и убитых детей, то поняла: для неё нет другого пути, как помогать фронту. У Надежды двое сыновей — морской пехотинец и десантник. По её словам, нельзя было по-другому вырастить их, не объяснив про чувство долга перед Родиной: "Мы воспитываем сыновей, мы воспитываем наших героев".

"Самое последнее, что можно сделать, — это упасть духом. Это никому не поможет. Нужно встать и делать свою работу", — сказала она.