Три района Донецка остались без света из-за боевых действий
Мэр Донецка Кулемзин: Город частично остался без света из-за боевых действий
Несколько районов Донецка остались без света: в результате боевых действий было повреждено электроснабжение. Об этом в телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате боевых действий повреждено электроснабжение города. Без света частично остались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка", — сообщил он.
Ранее Лайф рассказывал, что 22 сентября ВСУ выпустили две ракеты по Крытому рынку Донецка. Один снаряд попал в проезжавший автобус, а другой — в асфальт у продуктового магазина. В числе погибших оказались 14-летний подросток, мать двоих детей и продавщица цветочного магазина. Всего известно о шести жертвах и шестерых раненых.
ТАСС / AP / ЕВ