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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 13:58
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Три района Донецка остались без света из-за боевых действий

Мэр Донецка Кулемзин: Город частично остался без света из-за боевых действий

Несколько районов Донецка остались без света: в результате боевых действий было повреждено электроснабжение. Об этом в телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате боевых действий повреждено электроснабжение города. Без света частично остались Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка", — сообщил он.

Бойцы ДНР показали сбитый беспилотник "Фурия", корректировавший огонь ВСУ по рынку Донецка
Бойцы ДНР показали сбитый беспилотник "Фурия", корректировавший огонь ВСУ по рынку Донецка

Ранее Лайф рассказывал, что 22 сентября ВСУ выпустили две ракеты по Крытому рынку Донецка. Один снаряд попал в проезжавший автобус, а другой — в асфальт у продуктового магазина. В числе погибших оказались 14-летний подросток, мать двоих детей и продавщица цветочного магазина. Всего известно о шести жертвах и шестерых раненых.

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ТАСС / AP / ЕВ

Оксана Попова
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