На КПП Верхний Ларс начали выдавать повестки военнобязанным, но не всем

Повестки, выдаваемые на КПП Верхний Ларс, касаются лишь жителей республики. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе правительства и главы региона. Так, на выезде из страны работает оперативная группа с представителем местного военкомата, которая сверяет данные выезжающих со списком подлежащих мобилизации лиц.

"У них (проверяющих. — Прим. Лайфа) на руках есть списки лиц, подлежащих частичной мобилизации, и выезжающие из страны проверяются по этим спискам — речь идёт о жителях Северной Осетии на данный момент. Если человек, пытающийся выехать из страны, подлежит частичной мобилизации, ему вручается повестка", — сообщили агентству в пресс-службе.