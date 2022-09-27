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27 сентября, 13:54

На КПП Верхний Ларс начали выдавать повестки военнобязанным, но не всем

Повестки на КПП Верхний Ларс в Северной Осетии выдают только жителям республики

Повестки, выдаваемые на КПП Верхний Ларс, касаются лишь жителей республики. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе правительства и главы региона. Так, на выезде из страны работает оперативная группа с представителем местного военкомата, которая сверяет данные выезжающих со списком подлежащих мобилизации лиц.

"У них (проверяющих. — Прим. Лайфа) на руках есть списки лиц, подлежащих частичной мобилизации, и выезжающие из страны проверяются по этим спискам — речь идёт о жителях Северной Осетии на данный момент. Если человек, пытающийся выехать из страны, подлежит частичной мобилизации, ему вручается повестка", сообщили агентству в пресс-службе.

Из-за очередей пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком

Из-за очередей пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком

Ранее Лайф писал, что Грузия усилила пограничный контроль. По словам главы Минобороны страны, в Тбилиси и раньше беспокоились о ситуации на пограничных переходах. При этом страна не видит угрозы в частичной мобилизации, объявленной в РФ.

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ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Матвей Шандрыголов

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