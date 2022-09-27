"Другая история": Семак считает, что "Спартак" демонстрирует качественную игру

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не сомневается, что предстоящий матч против московского "Спартака" в Кубке России получится интересным по целому ряду критериев. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

"Зенит" и "Спартак" сыграют уже третий раз в нынешнем сезоне. Ранее петербургский клуб разгромил соперника на своём поле в матче за Суперкубок России (4:0) и взял верх на выезде в восьмом туре РПЛ (2:1).

"Кубок, конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий с начала сезона. Опять же "Спартак" — очень хорошая команда. Нас ждёт очень интересный матч по многим критериям. Говорил и повторюсь, что "Спартак" демонстрирует хорошее качество игры, и это один из наших главных соперников на сегодняшний день", — сказал Семак.

Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" в Кубке России состоится в четверг, 29 сентября, на столичной "Открытие банк арене". Начало игры — в 20:30 мск.