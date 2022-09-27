"Другая история": Семак считает, что "Спартак" демонстрирует качественную игру
Тренер "Зенита" Семак: "Спартак" — один из наших главных соперников
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не сомневается, что предстоящий матч против московского "Спартака" в Кубке России получится интересным по целому ряду критериев. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.
"Зенит" и "Спартак" сыграют уже третий раз в нынешнем сезоне. Ранее петербургский клуб разгромил соперника на своём поле в матче за Суперкубок России (4:0) и взял верх на выезде в восьмом туре РПЛ (2:1).
"Кубок, конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий с начала сезона. Опять же "Спартак" — очень хорошая команда. Нас ждёт очень интересный матч по многим критериям. Говорил и повторюсь, что "Спартак" демонстрирует хорошее качество игры, и это один из наших главных соперников на сегодняшний день", — сказал Семак.
Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" в Кубке России состоится в четверг, 29 сентября, на столичной "Открытие банк арене". Начало игры — в 20:30 мск.
После двух туров в группе B лидирует "Спартак", набравший шесть очков из шести возможных. У "Зенита" и самарских "Крыльев Советов" по три балла. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.
ФК "Зенит"