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27 сентября, 13:57

"Другая история": Семак считает, что "Спартак" демонстрирует качественную игру

Тренер "Зенита" Семак: "Спартак" — один из наших главных соперников

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не сомневается, что предстоящий матч против московского "Спартака" в Кубке России получится интересным по целому ряду критериев. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

"Зенит" и "Спартак" сыграют уже третий раз в нынешнем сезоне. Ранее петербургский клуб разгромил соперника на своём поле в матче за Суперкубок России (4:0) и взял верх на выезде в восьмом туре РПЛ (2:1).

"Кубок, конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий с начала сезона. Опять же "Спартак" — очень хорошая команда. Нас ждёт очень интересный матч по многим критериям. Говорил и повторюсь, что "Спартак" демонстрирует хорошее качество игры, и это один из наших главных соперников на сегодняшний день", — сказал Семак.

Мешков будет судить матч "Спартака" и "Зенита" в Кубке России по футболу

Мешков будет судить матч "Спартака" и "Зенита" в Кубке России по футболу

Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" в Кубке России состоится в четверг, 29 сентября, на столичной "Открытие банк арене". Начало игры — в 20:30 мск.

После двух туров в группе B лидирует "Спартак", набравший шесть очков из шести возможных. У "Зенита" и самарских "Крыльев Советов" по три балла. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.

Обложка ©

ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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