Более 62 тысяч россиян вернулись на родину из Грузии
МВД Грузии: С 17 по 26 сентября в страну прибыло 80 тысяч россиян, выехало более 62 тысяч
С 17 по 26 сентября из России в Грузию выехало 78 742 человека, а в обратную сторону — более 60 тысяч. Об этом свидетельствует статистика МВД соседней республики.
Речь идёт о гражданах РФ, прибывших в страну как через таможенно-пропускной пункт Казбеги – Верхний Ларс, расположенный на грузино-российской границе, так и через другие КПП. Максимальное число въехавших в республику россиян было зафиксировано 26 сентября — 11 143. А с 17 по 26 сентября Грузию покинуло 62 120 граждан РФ. Это составляет 78,9% от общего числа приехавших россиян.
Ранее Лайф писал, что Грузия усилила пограничный контроль. По словам главы Минобороны страны, в Тбилиси всегда уделяли внимание данному вопросу, а частичная мобилизация, объявленная в РФ, не воспринимается государством как угроза.
ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze