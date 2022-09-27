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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 14:13
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Хуснуллин: Строителей, работающих в Донбассе, могут освободить от мобилизации

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строителей, занятых в Донбассе, могут освободить от частичной мобилизации. Об этом политик сообщил ТАСС. Так, сейчас идёт обсуждение соответствующих квот.

"Мы рассматриваем сейчас [с Минобороны] вопрос квот для тех строителей, которые работают на новых территориях. Там сейчас 32 тысячи строителей уже работают", заявил он и добавил, что в Донбасс планируется привлечь ещё 30 тысяч строителей.

Работникам авиации могут дать отсрочку от частичной мобилизации
Работникам авиации могут дать отсрочку от частичной мобилизации

Ранее Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края обратилась в Минсельхоз России и к губернатору региона Владимиру Владимирову с просьбой о содействии в предоставлении отсрочки от мобилизации работникам АПК. Так, аграрии видят свою сферу деятельности как стратегически важную для страны.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Матвей Шандрыголов
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