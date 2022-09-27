Хуснуллин: Строителей, работающих в Донбассе, могут освободить от мобилизации

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строителей, занятых в Донбассе, могут освободить от частичной мобилизации. Об этом политик сообщил ТАСС. Так, сейчас идёт обсуждение соответствующих квот.

"Мы рассматриваем сейчас [с Минобороны] вопрос квот для тех строителей, которые работают на новых территориях. Там сейчас 32 тысячи строителей уже работают", — заявил он и добавил, что в Донбасс планируется привлечь ещё 30 тысяч строителей.