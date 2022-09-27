Что грозит москвичам за незаконную перепланировку: штраф и потеря квартиры

Владельцы столичных квартир могут лишиться жилья из-за незаконной перепланировки, рассказал телеканалу "Москва 24" юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Речь идёт о тех изменениях, которые представляют угрозу.

"Нарушения перепланировки — это те, которые связаны с безопасностью. Например, снос несущих стен, замена "мокрых мест", когда делаются санузлы над жилыми помещениями, там, где это запрещено, вынос отопления на балконы", — объяснил Крохин.

При выявлении подобных изменений жильцу необходимо их узаконить или устранить, заплатив штраф. Соответствующее предписание выдаёт орган жилищного надзора. Если владелец недвижимости никак не отреагирует на "письма счастья", ему придётся и вовсе попрощаться с квартирой. Жильё могут выставить на торги за неоднократное неисполнение предписаний.

После получения такого уведомления человеку предоставляется полгода на решение вопроса. Если требование игнорируется хозяином, то квартира продаётся на аукционе, а бывшему владельцу остаются деньги за неё за вычетом расходов на продажу. А обязанность устранить незаконную перепланировку после этого ляжет на плечи нового владельца.