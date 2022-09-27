Топ самых опасных предметов, которые проглатывают дети
Врач Лопатина рассказала о наиболее опасных предметах, которые проглатывают дети
Среди пациентов больниц дети, проглотившие инородные тела, — нередкое явление, рассказала газете "Петербургский дневник" заведующая отделением эндоскопии Филатовской больницы, врач-эндоскопист Лидия Лопатина. В таких случаях ребёнок сначала проходит осмотр врача-хирурга, затем его отправляют на рентген. После этого принимается решение о том, удалять предмет или отпускать пациента домой.
"Безобидные инородные тела, например фантик, монетка, бижутерия, практически всегда, в 80% случаев, выйдут самостоятельно, и родители через некоторое время обнаружат их в горшке. Но если ребёнок проглотил, не дай бог, магнитные шарики из конструктора или батарейку, то принимается решение о немедленном удалении предмета. Самое страшное — магниты из так называемого неокуба и батарейки. Они очень агрессивные для организма", — рассказала Лопатина.
Те предметы, которые всё ещё находятся в пищеводе и желудке, удаляются с помощью эндоскопа. К полостной операции прибегают, если предметы находятся не в зоне эндоскопического вмешательства. В числе наиболее опасных предметов магниты, особенно шарики. Они соединяются между собой даже через стенку кишки, толщина которой не больше пяти миллиметров. Из-за этого начинаются перфорации, перитониты, непроходимости. Некоторые дети любят имитировать пирсинг, примагничивая шарики через нижнюю губу и в результате случайно проглатывая их. Также опасны батарейки в виде таблеток. Актуальной остаётся и тема магнитных конструкторов.
Ранее в Московской области полуторагодовалый ребёнок проглотил более 30 небольших магнитов, малыш в тяжёлом состоянии и с высокой температурой был доставлен в Раменскую областную больницу.
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