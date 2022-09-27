Топ самых опасных предметов, которые проглатывают дети

Среди пациентов больниц дети, проглотившие инородные тела, — нередкое явление, рассказала газете "Петербургский дневник" заведующая отделением эндоскопии Филатовской больницы, врач-эндоскопист Лидия Лопатина. В таких случаях ребёнок сначала проходит осмотр врача-хирурга, затем его отправляют на рентген. После этого принимается решение о том, удалять предмет или отпускать пациента домой.

"Безобидные инородные тела, например фантик, монетка, бижутерия, практически всегда, в 80% случаев, выйдут самостоятельно, и родители через некоторое время обнаружат их в горшке. Но если ребёнок проглотил, не дай бог, магнитные шарики из конструктора или батарейку, то принимается решение о немедленном удалении предмета. Самое страшное — магниты из так называемого неокуба и батарейки. Они очень агрессивные для организма", — рассказала Лопатина.