РАН попросит освободить аспирантов и учёных от частичной мобилизации

Российская академия наук отправит запрос в Минобрнауки и Минобороны РФ с просьбой освободить от призыва в рамках частичной мобилизации аспирантов и научных работников. Об этом сотрудники РАН рассказали в беседе с РИА "Новости".

"Соответствующее обращение готовится — и в Министерство науки и высшего образования, и в Министерство обороны. Речь идёт о том, чтобы аспирантов, а также кандидатов и докторов наук освободить от призыва по частичной мобилизации", — сообщили в учреждении.