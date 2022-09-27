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27 сентября, 15:48

РАН попросит освободить аспирантов и учёных от частичной мобилизации

Российская академия наук отправит запрос в Минобрнауки и Минобороны РФ с просьбой освободить от призыва в рамках частичной мобилизации аспирантов и научных работников. Об этом сотрудники РАН рассказали в беседе с РИА "Новости".

"Соответствующее обращение готовится — и в Министерство науки и высшего образования, и в Министерство обороны. Речь идёт о том, чтобы аспирантов, а также кандидатов и докторов наук освободить от призыва по частичной мобилизации", — сообщили в учреждении.

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Ранее Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края обратилась в Минсельхоз России и к губернатору региона Владимиру Владимирову с просьбой о содействии в предоставлении отсрочки от мобилизации работникам АПК. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что освободить от призыва также могут строителей, работающих в Донбассе. Соответствующие квоты сейчас обсуждаются с Минобороны России.

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Flickr / Nikita Jukov

Ирина Фальке

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