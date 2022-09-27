Балицкий и Сальдо отправятся в Москву, чтобы передать обращение к Путину
Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий и его коллега из Херсонской области Владимир Сальдо в ближайшее время приедут в Москву, чтобы передать обращения к президенту России Владимиру Путину о включении регионов в состав РФ.
"Конечно, он (Владимир Сальдо. — Прим. Лайфа) отправится в Москву, обращение же надо везти. Он обязательно поедет и обращение будет передавать", — заявил РИА "Новости" заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в скором времени направится в Москву, где лично передаст подготовленное обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ. Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения регионов в состав РФ. Согласно первым данным, большая часть жителей высказалась за присоединение к России.
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