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27 сентября, 14:26

Пасечник анонсировал скорый визит в Москву на встречу с Путиным

Пасечник заявил, что подготовил обращение к Путину и хочет сегодня-завтра поехать в Москву

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в ближайшее время намерен отправиться в Москву. Он сообщил журналистам после закрытия избирательных участков, что уже подготовил соответствующее обращение к главе государства.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время — сегодня-завтра — я поеду в Москву. Мной подготовлено соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ", — сказал он.

Пасечник назвал референдум в ЛНР о её вхождении в состав России состоявшимся

Пасечник назвал референдум в ЛНР о её вхождении в состав России состоявшимся

Как сообщал Лайф, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения регионов в состав РФ. Согласно первым данным, большая часть жителей высказалась за присоединение к России. При этом явку на референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях назвали "ошеломительной".

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ТАСС/AP

Оксана Попова

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