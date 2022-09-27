Пасечник анонсировал скорый визит в Москву на встречу с Путиным

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в ближайшее время намерен отправиться в Москву. Он сообщил журналистам после закрытия избирательных участков, что уже подготовил соответствующее обращение к главе государства.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время — сегодня-завтра — я поеду в Москву. Мной подготовлено соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ", — сказал он.