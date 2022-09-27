Матвиенко: Совфед может обсудить включение новых субъектов в состав России 4 октября

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России 4 октября при положительном исходе референдумов. Об этом сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

По её словам, к воле жителей Донбасса и освобождённых территорий относятся с большим уважением и в случае, если они сами этого захотят, то их желание присоединиться к России безусловно поддержат.