Матвиенко: Совфед может обсудить включение новых субъектов в состав России 4 октября
Валентина Матвиенко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России 4 октября при положительном исходе референдумов. Об этом сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.
По её словам, к воле жителей Донбасса и освобождённых территорий относятся с большим уважением и в случае, если они сами этого захотят, то их желание присоединиться к России безусловно поддержат.
"Пока я не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября готовы рассмотреть [вопрос о вхождении регионов в состав РФ]", — сказала Матвиенко в ходе рабочей поездки в Таганрог.
Как сообщал Лайф, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения регионов в состав РФ. Согласно первым данным, большая часть жителей высказалась за присоединение к России. При этом явку на референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях назвали "ошеломительной".