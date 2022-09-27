Россия и Китай подписали соглашение о взаимном размещении навигационных станций

Сегодня были подписаны контракты на размещение российских станций Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в Китае и китайских станций системы Beidou в России. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Одновременное использование российской и китайской систем — ГЛОНАСС и Beidou — повышает точность и надёжность навигации. Поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества по применению систем ГЛОНАСС и Beidou, а также навигационных технологий на их базе", — сказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Три китайские измерительные станции будут построены в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. Российские аппараты установят в китайских городах Чанчунь, Урумчи и Шанхай.