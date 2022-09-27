Из-за высоких цен на авто россияне кинулись на корейский авторынок

Как известно, многие иностранные автопроизводители ушли из страны, а цены на машины выросли в несколько раз. Но предприимчивые россияне нашли выход — южнокорейские авто. Единственный минус — их придётся подождать, потому что машины поступают на границу в таком количестве, что в транспортных компаниях просто не хватает рук для их оформления. На это обратил внимание SHOT.

Южнокорейские авто направляются к новым хозяевам. Видео © t.me / SHOT

Как заметила редакция канала, после повышения цен на отечественные авто серьёзно вырос спрос на южнокорейские машины. Сыграл на руку южнокорейским производителям и обвал корейских вон к рублю, и левый руль, привычный для россиян. Судя по кадрам, снятым на границе, очередь из азиатских машин растянулась на десятки километров, а сотрудники транспортных компаний не успевают их оформить из-за плотного потока.

Высокий спрос неудивителен, ведь на торговых площадках в Южной Корее российские брокеры покупают машины по выгодной цене. Огромным плюсом является то, что практически все они идут в полной комплектации. Заманчивыми кажутся и условия брокеров, которые возьмут на себя практически весь объём "головной боли": выкупят, довезут до Владивостока, переоформят и займутся растаможкой. Кстати, цены на их услуги начинаются от 400 тысяч рублей. Раньше этот процесс занимал месяц, но сейчас из-за большого спроса целых три.

Примерная стоимость корейских авто. Фото © t.me / SHOT

SHOT подготовил таблицу, где подробно рассказал, сколько можно выиграть и проиграть от покупки азиатского авто. Например, Hyundai Santa Fe 2022 года стоит в салоне от четырёх миллионов рублей. Но если присмотреть модель 2019 года в Корее, то с доставкой во Владивосток она обойдётся в два с половиной миллиона рублей. Проанализировав цены на корейском рынке, россияне поняли, что при покупке таких авто действительно получается неплохая выгода.

Как объясняет канал, весь данный процесс напоминает обычную покупку авто на вторичном рынке: корейский продавец даёт гарантии, которые обсуждаются и прописываются в договоре. Подборщик от компании-брокера в Корее осматривает авто перед покупкой, и если клиент соглашается, то сделка оформляется и машина мечты отправляется в Россию. Все дальнейшие риски почти как по стандартному договору купли-продажи, но усложняет ситуацию тот факт, что продавец находится в другой стране.