В Британии умер экс-полицейский, расследовавший смерть Литвиненко

По данным издания, его тело нашли в коттедже в графстве Сомерсет, где 14 сентября были взрыв и пожар. При этом местные правоохранители уверены, что речь может идти о самоубийстве.

Напомним, бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко умер в 2006 году после того, как бежал в Великобританию и получил там гражданство. Проведённая экспертиза показала в его организме наличие радиоактивного полония-210, который в большом количестве смертелен для человека. Ранее Лайф рассказывал, что один из фигурантов дела, бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого британские власти обвиняли в гибели Литвиненко, умер от последствий коронавируса.