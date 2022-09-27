Печаль и грусть заставляют мозг лучше работать

Исследования показали, что люди, которые испытывают грусть и печаль, способны детальнее и тщательнее анализировать информацию, рассказала РИАМО кандидат психологических наук, основатель EiLab — компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI — Елена Хлевная.

"Эмоциональная сфера людей подвержена влиянию различных факторов. В том числе погода определённым образом влияет на эмоциональное состояние человека. Наши эмоции меняются в зависимости от пасмурного или солнечного дня, от плохой или хорошей погоды. Погода становится одним из значимых факторов эмоционального восприятия", — пояснила Хлевная.

Она перечислила основные факторы, влияющие на эмоциональное состояние человека: уменьшение светового дня и солнечных часов, превалирование пасмурной, дождливой и ветреной погоды. По словам эксперта, человек порой не всегда отслеживает хандру и осознаёт её истинную причину. В такие моменты человеку не хочется ничем заниматься, а только проводить дни с чашкой чая или под одеялом.

По её мнению, такое состояние имеет и положительные стороны. Эксперт сообщила об эксперименте учёных, когда у одной группы людей с помощью внешних факторов (музыки, кинематографа и так далее) вызывали эмоции печали, а у другой — эмоции радости.