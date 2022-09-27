В Мариуполе задержали 24-летнюю украинку, готовившую теракт на референдуме

В Мариуполе силовики задержали гражданку Украины, которая готовила теракт во время проведения референдума по вхождению ДНР в состав России. Об этом сообщает RT со ссылкой на МВД республики.

В Мариуполе задержали украинку, готовившую теракт на референдуме. Видео © Telegram / RT

"Обезврежена девушка, которая намеревалась совершить теракт в последний день референдума по заданию киевских спецслужб", — отметил собеседник агентства в городском УВД.

Установлена личность девушки: ей оказалась украинка Ирина Навальная, 1998 года рождения. На допросе она рассказала, что кураторы просили её установить бомбу в район местной администрации. Заметить её сумел местный житель, который видел, как он положила некоторый предмет на клумбу и уехала оттуда на велосипеде. За совершение теракта ей пообещали 100 тысяч гривен.

Навальная призналась, что осознавала масштабы бедствия и что теракт может привести к человеческим жертвам, и подчеркнула, что у неё "проблемы с эмпатией".