"Газпром" пригрозил "Нафтогазу" санкциями при продолжении суда по транзиту

"Газпром" не намерен платить "Нафтогазу" за неоказанные услуги по транзиту газа из России в Европу, а если украинская компания продолжит судебные тяжбы, то Москва введёт санкции. Об этом говорится в сообщении российского холдинга.

"Газпром" категорически отвергает все требования "Нафтогаза Украины" по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу — не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться", — написано в заявлении.

Там также называется недружественным шагом обращение "Нафтогаза" в Международный арбитражный суд (МАС) Международной торговой палаты, что может стать основанием для включения Россией компании Украины в санкционный список. Это будет означать, что "Газпром" не станет исполнять финансовые обязательства даже по совершённым сделкам. В сообщении подчёркивается, что сложившаяся международная обстановка лишает российский холдинг "фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство в суде".