"Газпром" пригрозил "Нафтогазу" санкциями при продолжении суда по транзиту
"Газпром" не намерен платить "Нафтогазу" за неоказанные услуги по транзиту газа из России в Европу, а если украинская компания продолжит судебные тяжбы, то Москва введёт санкции. Об этом говорится в сообщении российского холдинга.
"Газпром" категорически отвергает все требования "Нафтогаза Украины" по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу — не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться", — написано в заявлении.
Там также называется недружественным шагом обращение "Нафтогаза" в Международный арбитражный суд (МАС) Международной торговой палаты, что может стать основанием для включения Россией компании Украины в санкционный список. Это будет означать, что "Газпром" не станет исполнять финансовые обязательства даже по совершённым сделкам. В сообщении подчёркивается, что сложившаяся международная обстановка лишает российский холдинг "фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство в суде".
Напомним, 10 сентября украинский "Нафтогаз" заявил о готовности подать новый иск против российского концерна "Газпром". В качестве причины называется якобы несвоевременная оплата услуг по транспортировке газа по украинским территориям.
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