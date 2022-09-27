Сатановский указал на поразительные результаты референдумов и объяснил истерику Запада
Политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что именно присутствие независимых журналистов из разных стран на референдумах о присоединении восточной части Украины к РФ вызвало на Западе колоссальное отрицание и первые итоги подсчёта голосов можно назвать поразительными.
"Ни при какой советской власти такого итога не удалось бы добиться: 30 лет пребывания в составе независимой Украины, из которых восемь на юго-востоке страны шла <...> гражданская война, подтолкнули местных жителей к России так, как это вряд ли могло бы удаться кому-то ещё", — пишет Сатановский в своём телеграм-канале.
Он отметил, что во многом этому поспособствовали как президент Украины Владимир Зеленский, так и экс-президент Порошенко и их западные кураторы. При этом они могут сколько угодно отрицать и критиковать результаты голосования — ситуации это не изменит, а прямых участников процесса воссоединения мнение Запада не волнует.
Он добавил, что без СВО возвращение территорий в состав РФ было бы невозможно и Москва наконец "слезла с забора", однозначно сделав выбор в пользу реальной политики и населения региона. Для международного признания референдума вполне достаточно иностранных наблюдателей, уверен Сатановский.
"Журналисты, политики и путешественники, люди, случайно оказавшиеся в Донбассе, и те, кто приехал туда из принципа <...> собственными глазами наблюдали за всем, происходящим там, включая референдум с его праздничной, несмотря на обстрелы и теракты ВСУ и СБУ, атмосферой всеобщего подъёма, единения и надежды на будущее", — продолжил политолог.
Именно их присутствие в зоне конфликта вызвало истерику Евросоюза и Украины, которые начали призывать к разного рода расправам над ними. Сатановский напомнил, что жестокости подверглись журналисты из Франции, Германии, Нидерландов: в попытке заткнуть им рот на журналистов нападали, угрожали тюрьмой, кто-то попал в украинский список жертв на "Миротворце".
"Иначе то, что они говорят и пишут, взорвёт Европу. Европу, преданную её нынешним руководством, стремительно нищающую и разоряемую своими собственными министрами, премьерами, президентами и канцлерами в угоду Соединённым Штатам с их вечной неутолимой страстью к мировой гегемонии и неуклюжими попытками её сохранить, расправившись для этого для начала с Россией, а потом и с Китаем. Их, международных наблюдателей, боятся и именно поэтому ненавидят. Спасибо им за их подвиг!" — заключил востоковед.
Референдумы о вхождении в состав РФ продлились в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины с 23 по 27 сентября. Так, в ЛНР после обработки 13% бюллетеней 97,82% избирателей высказались "за" вхождение в состав России.
ТАСС / Валерий Шарифулин