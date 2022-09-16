Бывшая девушка Тимати честно показала, как отёчно выглядела после родов

Бывшая возлюбленная Тимати Алёна Шишкова, родившая музыканту дочь Алису, всегда предельно честна с фанатами. Модель любит отвечать на вопросы подписчиков, даже самые провокационные. На этот раз красотка рассказала, что планирует изменить в облике. Оказывается, Алёна перестала колоть губы и "учится чувствовать себя комфортно в естественной внешности". В планах девушки собственным примером показать молодому поколению, что в себе ничего менять не нужно.

"Я хочу вернуть "первозданный" вид, "ликвидировать" импланты. Не завтра, но уже думаю над этим", — разоткровенничалась бывшая девушка Тимати.

А ещё Шишкова показала, как выглядела после родов. Смелость Алёны поражает: не каждая любительница фотошопа и фильтров решится показать себя без прикрас и с поросячьими глазками, носом-картошкой и опухшим лицом.

Алёна Шишкова показала, как выглядела после того, как родила Тимати дочку Алису. Модель не помнит, была ли у неё послеродовая депрессия, но точно знает, что не обошлось без отёка и слёз. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / missalena.92