Наблюдатель из Мексики возмущён попытками ВСУ помешать жителям ЛНР голосовать на референдуме

"Во время референдума были зафиксированы действия Вооружённых сил Украины (против избирателей. — Прим. Лайфа) , направленные на лишение их возможности реализовать своё право, а также отмечается массовое давление средств массовой информации Украины и ряда зарубежных стран", — рассказал он.

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и завершились сегодня, 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это было для безопасности жителей. Референдумы уже признаны состоявшимися, при этом явку на голосование во всех регионах назвали ошеломительной.