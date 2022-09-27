Матвиенко: Россия выполнит все соцобязательства перед гражданами, "что бы ни происходило"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выполнит перед гражданами все взятые социальные обязательства, "что бы ни происходило". Об этом она рассказала в ходе общения с журналистами.

"Могу сразу дать гарантии, что все социальные обязательства, которые государство взяло на себя перед нашими гражданами, безусловно, будут исполнены, что бы ни происходило, как бы ни было сложно, трудно. Это обязательство записано в Конституции РФ", — сказала она, комментируя бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.