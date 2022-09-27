Матвиенко: Россия выполнит все соцобязательства перед гражданами, "что бы ни происходило"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выполнит перед гражданами все взятые социальные обязательства, "что бы ни происходило". Об этом она рассказала в ходе общения с журналистами.
"Могу сразу дать гарантии, что все социальные обязательства, которые государство взяло на себя перед нашими гражданами, безусловно, будут исполнены, что бы ни происходило, как бы ни было сложно, трудно. Это обязательство записано в Конституции РФ", — сказала она, комментируя бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что федеральный бюджет России на 2023–2025 годы должен отвечать приоритетам страны и вызовам, с которыми она сталкивается. Глава государства подчеркнул, что тема бюджетных проектировок на ближайшие годы крайне важна. Позже "Коммерсант" писал, что бюджет на 2023–2025 годы рассчитали с учётом любых неожиданностей. А уже 20 сентября Правительство РФ сверстало дефицитный бюджет до 2025 года. Нехватка средств будет покрыта в основном за счёт заимствований. Такой подход позволит не тратить средства ФНБ и обеспечить приемлемый уровень госдолга, сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Новости
ТАСС / Егор Алеев