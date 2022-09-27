Ижевский убийца пулей в сердце расстрелял школьника-сироту на глазах у одноклассников
Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе девятиклассника со слезами на глазах попытался вспомнить подробности трагического дня. По словам мужчины, преступник ворвался в класс и застрелил его внука на глазах одноклассников во время урока английского.
Дедушка девятиклассника, погибшего при стрельбе в школе Ижевска, раскрыл жуткие подробности трагедии. Видео © Telegram / SHOT
"Пулю [внук] получил в сердце прямо. Класс не закрыла учительница и сама погибла — пошла смотреть. Ну слышно же выстрелы-то... Все вот учителя забаррикадировались. Ну команду дай — и ребята бы всё завалили, всё закрыли. Они могли бы спасены быть", — сокрушается мужчина.
По словам пенсионера, мальчик рос у него на попечении без родителей — мама и папа Влада были убиты в 2014 году.
Напомним: утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска произошла стрельба с погибшими и пострадавшими учениками, педагогами и сотрудниками. По последним данным, погибло семнадцать человек, в том числе одиннадцать детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев (1988 года рождения), местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
ТАСС / AP / Dmitry Serebryakov