Ижевский убийца пулей в сердце расстрелял школьника-сироту на глазах у одноклассников

Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе девятиклассника со слезами на глазах попытался вспомнить подробности трагического дня. По словам мужчины, преступник ворвался в класс и застрелил его внука на глазах одноклассников во время урока английского.

Дедушка девятиклассника, погибшего при стрельбе в школе Ижевска, раскрыл жуткие подробности трагедии. Видео © Telegram / SHOT

"Пулю [внук] получил в сердце прямо. Класс не закрыла учительница и сама погибла — пошла смотреть. Ну слышно же выстрелы-то... Все вот учителя забаррикадировались. Ну команду дай — и ребята бы всё завалили, всё закрыли. Они могли бы спасены быть", — сокрушается мужчина.