Блинкен заявил, что "саботаж" на "Северных потоках" не отвечает ничьим интересам

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал информацию об авариях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" и возможности "саботажа" в этой связи. Заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам", — заявил Блинкен.