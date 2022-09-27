Блинкен заявил, что "саботаж" на "Северных потоках" не отвечает ничьим интересам
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал информацию об авариях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" и возможности "саботажа" в этой связи. Заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
"По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам", — заявил Блинкен.
Глава американской дипломатии также выразил мнение, что произошедшее не сможет повлиять на ситуацию с энергетической безопасностью Европы.
Ранее Лайф сообщал о падении давления в газопроводе "Северный поток – 2". ЧП произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Позднее аналогичная ситуация была зафиксирована в газопроводе "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия. Шведские сейсмологи, в свою очередь, зарегистрировали "два явных взрыва" на маршрутах залегания трубопроводов.
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