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27 сентября, 16:51

"Главный шоумен": Зеленского снова позвали выступить по видеосвязи на Совбезе ООН

Зеленского вновь пригласили выступить по видеосвязи на заседании Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз получил приглашение выступить на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Сегодня в СБ очередное западное шоу по Украине, тема — проводимые сейчас референдумы. Подоплёка и аргументы абсолютно понятны, говорить не о чем, но шоу должно продолжаться! Приглашён и главный шоумен, г-н Зеленский, и опять по видеосвязи", — заявил Полянский в своём телеграм-канале.

Читатели Breitbart высмеяли призыв Зеленского в ООН "наказать" Россию

Читатели Breitbart высмеяли призыв Зеленского в ООН "наказать" Россию

Ранее украинский лидер смог выступить в режиме видеосвязи во время Генассамблеи ООН. Тогда Зеленский перечислил пять "условий" достижения мира. В том числе это защита жизни, восстановление и гарантия безопасности. Однако впечатлило это далеко не всех: к примеру, читателей британского издания Daily Mail возмутило его выступление с требованиями "наказать" Россию.

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Getty Images / Spencer Platt

Артур Белкин

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