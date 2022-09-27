"Главный шоумен": Зеленского снова позвали выступить по видеосвязи на Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз получил приглашение выступить на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Сегодня в СБ очередное западное шоу по Украине, тема — проводимые сейчас референдумы. Подоплёка и аргументы абсолютно понятны, говорить не о чем, но шоу должно продолжаться! Приглашён и главный шоумен, г-н Зеленский, и опять по видеосвязи", — заявил Полянский в своём телеграм-канале.