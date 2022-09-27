НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 17:03

Жозеп Боррель написал в личном блоге об обиде на Сергея Лаврова

Боррель обиделся из-за ухода Лаврова с заседания Совбеза ООН

<p>Сергей Лавров. Фото © Getty Images / Stephanie Keith</p>

Сергей Лавров. Фото © Getty Images / Stephanie Keith

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обиделся на министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за того, что он ушёл с заседания Совета Безопасности ООН. Он уверен, что на прошедшей в Нью-Йорке встрече глава российского МИД "как никто другой" должен был прислушаться к иностранным коллегам, написал Боррель в личном блоге.

Вместо этого Лавров, однако, счёл нужным лишь произнести свою речь и покинуть зал, отметил глава внешнеполитической службы ЕС. Он вместе с тем назвал выступление Лаврова в Совбезе ООН возмутительным, а его самого — "живущим в параллельной вселенной".

"Позиция министра иностранных дел России в Нью-Йорке подтвердила глубокое неуважение его страны к многосторонним институтам и миропорядку, основанному на правилах", — посетовал Боррель.

Лавров совершил 11-часовой перелёт по северному пути для возвращения с ГА ООН в Москву

Лавров совершил 11-часовой перелёт по северному пути для возвращения с ГА ООН в Москву

Напомним, в своём выступлении на 77-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в создавшейся ситуации Москва не намерена делать первых шагов для контактов с Западом. Одновременно страна всегда открыта к разговору с США и НАТО.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров