Жозеп Боррель написал в личном блоге об обиде на Сергея Лаврова

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обиделся на министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за того, что он ушёл с заседания Совета Безопасности ООН. Он уверен, что на прошедшей в Нью-Йорке встрече глава российского МИД "как никто другой" должен был прислушаться к иностранным коллегам, написал Боррель в личном блоге.

Вместо этого Лавров, однако, счёл нужным лишь произнести свою речь и покинуть зал, отметил глава внешнеполитической службы ЕС. Он вместе с тем назвал выступление Лаврова в Совбезе ООН возмутительным, а его самого — "живущим в параллельной вселенной".

"Позиция министра иностранных дел России в Нью-Йорке подтвердила глубокое неуважение его страны к многосторонним институтам и миропорядку, основанному на правилах", — посетовал Боррель.