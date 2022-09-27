Жозеп Боррель написал в личном блоге об обиде на Сергея Лаврова
Боррель обиделся из-за ухода Лаврова с заседания Совбеза ООН
Сергей Лавров. Фото © Getty Images / Stephanie Keith
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обиделся на министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за того, что он ушёл с заседания Совета Безопасности ООН. Он уверен, что на прошедшей в Нью-Йорке встрече глава российского МИД "как никто другой" должен был прислушаться к иностранным коллегам, написал Боррель в личном блоге.
Вместо этого Лавров, однако, счёл нужным лишь произнести свою речь и покинуть зал, отметил глава внешнеполитической службы ЕС. Он вместе с тем назвал выступление Лаврова в Совбезе ООН возмутительным, а его самого — "живущим в параллельной вселенной".
"Позиция министра иностранных дел России в Нью-Йорке подтвердила глубокое неуважение его страны к многосторонним институтам и миропорядку, основанному на правилах", — посетовал Боррель.
Напомним, в своём выступлении на 77-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в создавшейся ситуации Москва не намерена делать первых шагов для контактов с Западом. Одновременно страна всегда открыта к разговору с США и НАТО.